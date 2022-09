Christelijke band zegt concert af om gebed homoseksuele dominee: ‘Er ging een schokgolf door de gemeente’

Monnickendam

Het concert zou een samenwerking zijn met de kerk waar Noordijk dominee is, de Protestantse Gemeente Monnickendam. De band en de kerk verschillen echter principieel van inzicht over het huwelijk van de predikant, blijkt uit een verklaring van de woordvoerder van de kerk. ‘Wij staan als kerk voor inclusiviteit en gelijkwaardigheid en dragen dat actief uit’, aldus ouderling Renske Huisman.

In gesprekken zochten beide partijen naar oplossingen, maar die zijn niet gevonden. Toen de band verzocht om iemand anders te laten bidden, wilde de kerk daarin niet meegaan. ‘Wij hebben Alexander Noordijk als predikant. Dat is zijn functie, of hij wel of niet een actieve rol zou vervull..

