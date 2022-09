Kerken in Bristol worstelen met een slavenhandelaar die ook gelovig goed deed

Glas-in-loodramen van twee kerken in de Britse havenstad Bristol worden vervangen omdat ze te maken hebben met stadgenoot Edward Colston. Deze prominente slavenhandelaar deed juist als christen heel veel voor armenzorg en onderwijs. Sinds zijn standbeeld in de haven kieperde, staat de discussie op scherp.

Bristol

Bij de St Mary Redcliffe Church in Bristol is het roer omgegooid. Al in 2020 werden vier glas-in-loodramen die waren gewijd aan de slavenhandelaar Edward Colston (1636-1721), verwijderd. Ze werden tijdelijk vervangen door gewoon glas. Er kwam in mei dit jaar een prijsvraag over de definitieve invulling van de vrijgekomen ruimten. Maar liefst 21 inzendingen dongen mee naar de duizend pond beloning.

Winnaar werd de jonge arts en artiest Ealish Swift. Ze woont al een jaar of vier vlakbij de gotische kerk en is onder de indruk van de ‘stilte en schoonheid’ die het bouwwerk oproept. Ze maakte een ontwerp met vier glaspanelen, die tot 9 oktober worden getoond in het deel van de kerk waar de gewraakte glas-in-lood ramen zijn weggehaald.

