Jannes van Roermund leefde drie maanden zonder geld. ‘De stap was ‘doodeng’

Journalist Jannes van Roermund leefde drie maanden zonder geld. Een experiment, om te onderzoeken of je ook zonder ruilmiddel met elkaar kunt samenleven. In dit artikel vertelt hij wat hij ervan leerde: Gods nieuwe wereld vraagt om irrationele keuzes.

Tijdens de kredietcrisis van 2008 ontdekte bankier Robbert Vesseur dat het economische systeem is gebouwd op een egoïstisch mensbeeld: ieder zorgt voor zichzelf. Bij de Triodos Bank probeerde hij zo goed mogelijk te handelen, maar juist in dat systeem geloofde hij niet langer. Daarom bedacht hij de ‘Geefeconomie’, een vorm van samenleven die ervan uitgaat dat mensen elkaar willen helpen.

Eigenlijk hoopte Vesseur dat anderen de handschoen zouden oppakken. ‘Uiteindelijk bedacht ik dat iemand gewoon de wereld in moest lopen zonder huis en zonder spullen en laten zien dat er overvloed is op de wereld’, mailde hij me. Hij en zijn vrouw Petra zegden hun huur op en verkochten alles. ‘Boeken, meubels, alles ging de deur uit. De stap was ‘doodeng ..

