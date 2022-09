Eenzaam in de kerk: ‘Na de dienst is iedereen druk met familie’

Eentegeneenzaamheid.nl meldt tal van activiteiten voor ruim honderd Nederlandse steden en dorpen rond het thema eenzaamheid. Soms heel concreet, zoals koffiedrinken in een buurthuis of wandelen met een maatje. De site is een initiatief van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. In die coalitie participeren tientallen bedrijven en organisaties, van Prorail en de Rabobank tot de EO, het Leger des Heils en de Raad van Kerken.

Connectie

Van de volwassen in Nederland voelt 47 procent zich eenzaam, aldus het Ministerie van Volksgezondheid en zorg. Het treft ouderen en heel jonge mensen. Ook in de kerk.

Organisaties als Kerkpunt en MissieNederland proberen dit onderwerp bespreekbaar te maken. ‘De mens is gemaakt voor verbinding: ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .