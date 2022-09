Christelijke band Sela maakt nieuwe muzikanten bekend

De christelijke band Sela heeft met zanger Lars Gerfen (37) en toetsenist Arnold Dekker (24) twee nieuwe muzikanten in huis. Zij nemen vanaf januari 2023 het stokje over van Adrian Roest en Frans Korpershoek. Dat heeft de band woensdag bekend gemaakt.

Gerfen was in de christelijke scène al enigszins bekend als singer-songwriter. ‘Van alleen bezig naar een groep, een band is een hele switch. Ik heb er een tijd over nagedacht maar heb er heel veel zin in’, zo stelt de zanger in een persbericht. Gerfen heeft een katholieke achtergrond en is volgens de band een goede toevoeging aan de groep.

Dekker is naast muzikant ook bezig met een studie theologie. Hij was al op jonge leeftijd organist in Sint Joriskerk in Amersfoort en de Oude Kerk in Delft.

Korpershoek en Roest vertrekken na respectievelijk tien en zeventien jaar bij de band. De andere leden van Sela zijn zangeres Mirjam Kerkhof, Anneke van Dijk-Quist (viool, fluiten, achtergrondzang), Peter Dijkstra (drum en perc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .