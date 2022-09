Open Doors-oprichter Anne van der Bijl overleden: hij gaf de vervolgde kerk een gezicht

Open Doors-oprichter Anne van der Bijl is dinsdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van Open Doors bevestigd aan het Nederlands Dagblad. Met het overlijden van Van der Bijl (1928-2022) is Nederland een beroemde evangelist armer. God’s Smuggler dwong bij vriend en vijand respect af door de manier waarop hij de daad bij het Woord voegde.

Zelden heeft een christen het adagium ‘bid en werk’ zo consequent in de praktijk gebracht als de dinsdag op 94-jarige leeftijd overleden Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors. De manier waarop hij zich inzette voor vervolgde christenen – eerst in de toenmalige communistische landen achter het IJzeren Gordijn, later in moslimlanden - dwong diep respect af, zowel bij christenen als niet-christenen.

Lokale medewerkers in landen met christenvervolging konden ontroerd vertellen hoezeer zij zich geïnspireerd wisten door God’s Smuggler, waarin brother Andrew vertelde over zijn avontuurlijke bijbelsmokkel in de toenmalige Oostbloklanden. Het in 1967 verschenen boek, waarvan meer dan tien miljoen exemplaren zijn ..

