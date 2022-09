Hoe is het met de Anglicaanse Kerk in ons land? ‘Jongeren kiezen voor traditionele diensten’

Door de uitvaart van koningin Elizabeth stond de Anglicaanse Kerk vorige week flink in de schijnwerpers. Ook in Nederland heeft dit genootschap verschillende kerken. ’Wij zitten tussen katholieken en protestanten in qua traditie. Dat geeft ruimte.’

Een anglicaanse kerk in Groningen? Die was er niet tot een paar jaar geleden, vertelt voorganger Sam van Leer. ‘De drie noordelijke provincies hadden geen anglicaanse kerk, tot we hier een jaar of zes geleden een kerk zijn begonnen. Daar was zeker animo voor. Voordat corona begon, hadden we gemiddeld zo’n vijftig gasten in de dienst. Onder hen zijn mensen die uit het buitenland komen en nu in Nederland verblijven, maar het grootste deel is Nederlands. Dat zijn vooral Nederlanders die in het buitenland hebben gewoond.’

De afgelopen jaren heeft de Anglicaanse Kerk enkele nieuwe kerken geopend in Nederland, waaronder in Amersfoort en dus in Groningen. De website van de kerk vermeldt twintig vestigingen in Nederland. Van Leer: ‘En we denken n..

