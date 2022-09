Brits onderzoek: niet-religieus betekent niet direct een hekel aan religie

Het hoeft niet per se zo te zijn dat iemand die zegt niet-religieus te zijn ook nergens in gelooft of geen waarde aan religie hecht, blijkt uit een Brits onderzoek.

Het aantal Britten dat zichzelf niet-religieus noemt is de afgelopen decennia sterk toegenomen. In 2001 ging dit nog om vijftien procent van de bevolking, twintig jaar later om ruim een derde van de Britten. Volgens een bevolkingsonderzoek dat de overheid in 2018 liet uitvoeren zou het zelfs om iets meer dan de helft van de Britten gaan die zichzelf als niet-religieus ziet. Maar wat betekent dat precies?

De christelijke denktank Theos vroeg het aan vijfduizend mensen die zich hiertoe rekenen. De belangrijkste conclusie: niet-religieuzen zijn in te delen in drie groepen. Als eerste een groep die zich actief verzet tegen religie. Als tweede een groep die zichzelf als spiritueel ziet, soms ook gelooft in leven na de dood, maar zich..

