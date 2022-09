Nieuwe interreligieuze adviesraad moet kerkgebouwen beter beschermen

De raad adviseert de Amerikaanse Binnenlandse Veiligheidsdienst (DHS) over de bescherming van gebedshuizen. De veiligheid van religieuze samenkomsten is een zorg sinds de schietpartij in een Sikh tempel in Wisconsin in 2012. Daarbij kwamen zeven mensen om en raakten drie anderen gewond. In de jaren daarna stapelden vergelijkbare incidenten zich op. In 2015 werden meer dan 25 gelovigen gedood in een aanslag op een kerk in Texas.

Een recenter voorbeeld is de moord op elf Joden in een synagoge in Pittsburgh in 2018. Verder zijn er geregeld gewelddadige acties tegen moskeeën, waaronder brandstichting en dreigbrieven. Ook is er met de auto ingereden op een gebedsruimte.

Eerder dit jaar gijzelde een schutter een rabbijn en e..

