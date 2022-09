Getallen uit Numeri maken je ook vandaag hoopvol

Met Prinsjesdag is zoals altijd de rijksbegroting voor het komend jaar gepresenteerd. Een heleboel geld wordt uitgetrokken om de koopkracht van mensen te verbeteren. Het Centraal Planbureau verwacht immers dat de koopkracht in 2022 met 6,8 procent daalt. Dat heeft alles te maken met de enorme stijging van energie- en gasprijzen. Verder zijn boodschappen in een jaar tijd 20 procent duurder geworden. Dit zijn veelzeggende cijfers – en zo zijn er meer zorgwekkende statistieken. Het vertrouwen in het kabinet is lager dan ooit.

Droogte en neerslagtekorten stegen dit jaar weer naar recordhoogtes. Ook over ontwikkelingen binnen kerken verschijnen allerlei statistieken. Eerder dit jaar bleken er voor het eerst meer niet-gelovigen dan gelovigen in Nederland te zijn. Een inventarisatie van het ND liet zien dat de middagdienst verdwenen is in 38 procent van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en in 67 procent van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Nu zijn dit maar statistieken. Vaak raken ze ons niet direct. Toch kunnen cijfers soms heel hard binnen komen. Bovendien liggen onder de cijfers verhalen: verhalen van mensen die niet meer rond kunnen komen en bang zijn dat ze in de winter in de kou komen zitten; verhalen over een schepping die zucht en lijdt; verhalen van secularisering en ontkerkelijking. Cijfers zijn vaak hard en kunnen pessimistisch maken.

saai

In de Bijbel komen ook regelmatig cijfers en ‘statistieken’ voor. Het boek Numeri is er zelfs naar genoemd: Numeri is Latijn voor ‘getallen’. Die naam dankt het boek aan de tweemaal dat alle weerbare mannen van twintig jaar en ouder van het volk Israël worden geteld (Numeri 1 en 26). Dit lijken niet de meest inspirerende hoofdstukken: saaie lijsten met namen en getallen. Wel hebben deze cijfers velen hoofdbrekens opgeleverd, omdat de aantallen zo hoog zijn en moeilijk is voor te stellen dat het volk Israël met die grote aantallen door de woestijn trok. Hoe letterlijk kunnen deze cijfers worden genomen?

Los van die vraag zijn deze cijfers vooral interessant vanwege het verhaal dat ze vertellen. Dat verhaal wordt zichtbaar doordat er twee tellingen plaatsvinden in Numeri. Daardoor is vergelijking mogelijk. Vergelijking tussen beide tellingen laat twee dingen zien. Het eerste is niet zo vrolijk. Numeri vertelt over een morrend, opstandig, ongelovig en ongehoorzaam volk Israël. Dat het volk voor de tweede maal geteld moest worden heeft daar alles mee te maken, want iedereen die in Numeri 1 was geteld, was gestorven in de woestijn (met uitzondering van Jozua en Kaleb).

Dit was Gods straf (Numeri 14:29; 26:64-65). De tellingen in Numeri weerspiegelen de enorme crisis waar het volk Israël in de woestijn doorheen is gegaan. Wij hebben natuurlijk met andere problemen te maken, die vaak andere oorzaken kennen, zoals een klimaatcrisis, stikstofcrisis, coronacrisis, vertrouwenscrisis, torenhoge inflatie, energiecrisis en opvangcrisis. Maar in dat alles zouden we ons misschien wel kunnen identificeren met het volk Israël, zwervend door de woestijn, in alle onzekerheid, steeds aanlopend tegen menselijke fouten en gebreken. En er lijkt geen einde aan te komen. Misschien zit daar ook wel iets in van Gods straf.

De tellingen in Numeri laten echter ook nog iets anders zien, iets dat hoop geeft. Het aantal getelden in Numeri 1 bedraagt 603.550. Het aantal getelden in Numeri 26 bedraagt 601.730. Die getallen liggen dicht bij elkaar. Dat is opvallend, gezien alles wat er gebeurd is. Deze getallen vertellen zo het verhaal van de Bijbel dat God de mensen en zijn schepping niet loslaat als mensen opstandig zijn en steeds weer hun eigen weg kiezen. God gaat verder door de generaties heen. Waar wij vaak aanlopen tegen het kwaad en de onmacht van mensen, worden we door de cijfers in Numeri subtiel gewezen op Gods trouw.

Cijfers en statistieken en ook de verhalen daarachter maken allerlei zorgen zichtbaar, al is soms ook een kentering zichtbaar. Het CPB verwacht dat de koopkracht in 2023 weer zal stijgen door de maatregelen van het kabinet. Maar zorgen en problemen blijven. De cijfers in Numeri verhullen die realiteit niet, maar wijzen ook op Gods trouw. Aan de kerk vandaag de uitdaging om dat vertrouwen uit te stralen in een samenleving vol zorgen en onzekerheid.

Kasper de Graaf is assistent in opleiding ‘Oude Testament’ aan de Theologische Universiteit Kampen |Utrecht. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen|Utrecht.