Van variant op homoseksualiteit tot verrassing van God. Zo wordt er in de kerk over transgenders gedacht

De nieuwe Transgenderwet, waarover de Tweede Kamer vandaag en morgen praat, lijkt ook in de kerk mensen stevig te verdelen. Het is bijna alsof je voor of tegen moet zijn. Toch zijn de meeste christelijke denkers eensgezinder dan je op grond van de discussie zou verwachten.

Het is niet vaak voorgekomen dat de vermaarde vrijgemaakt-gereformeerde ethicus prof. dr. Jochem Douma een artikel introk. Toch deed hij dat in februari 1988 met een verhaal in het Nederlands Dagblad over ‘transseksualiteit’. Onder zijn betoog had een ‘te smalle basis’ gelegen, erkende Douma na enkele kritische brieven. Hij zou er nog eens grondig over nadenken, beloofde hij de lezers van deze krant.

Wat had Douma beweerd dat zo opzienbarend was? Vermoedelijk als eerste orthodox-protestantse ethicus in Nederland had de Kampense professor geopperd dat medisch ingrijpen bij genderdysforie soms toelaatbaar is. Genderdysforie is ernstige onvrede met het geslacht waarmee men is geboren. Als je in zulke gevallen geslachtsverandering niet ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .