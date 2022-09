Stichting Opwekking maakt thema Pinksterconferentie 2023 bekend

‘Maar wij zien Jezus’ is het thema van de Pinksterconferentie 2023 van Stichting Opwekking. Ruben Flach, directeur van de stichting, maakte dat maandag bekend bij Groot Nieuws Radio.

Putten

Het thema bestaat uit enkele woorden uit Hebreeën 2:9, zoals vertaald in de Herziene Statenvertaling. Stichting Opwekking vermeldt op de website over het thema: ‘We zien de onrust en onzekerheid om ons heen. Te midden van alles en dwars door alles heen zien wij Jezus. Vanuit focus op hem kunnen we leven met vertrouwen.’

Jaarlijks komen er zo’n zestigduizend mensen op de Pinksterconferentie af.

