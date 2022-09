‘Vechten voor Rusland wast al je zonden weg’, zegt patriarch Kirill in een preek

De Russische patriarch Kirill heeft in een preek het offer van Jezus Christus vergeleken met het dienen in het Russische leger en vechten voor het vaderland in Oekraïne. De overeenkomst zou zijn dat beide offers de zonden wegwassen.

Moskou-Riga

Kirill maakte de vergelijking in de zondagse preek na een week waarin de Russische president Poetin een gedeeltelijke mobilisatie van 300.000 reservisten afkondigde. ‘Wees niet bang voor de dood’, hield het Moskouse hoofd van Russisch-Orthodoxe Kerk zijn gelovigen voor: ‘Ga dapper je militaire plicht vervullen. Vechten voor het vaderland en het vervullen van militaire dienstplicht wast al je zonden weg. En onthoud dat als je je leven geeft voor je land, je bij God zult zijn in zijn koninkrijk en glorie en eeuwig leven je wachten’.

Kirill had geen goed woord over voor de mensen die nu proberen weg te komen door Rusland te verlaten omdat ‘de ware gelovige niet onderhevig is aan angst voor de dood. Verraad of rebellie te..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .