Waarom Russische moslimleiders Poetins oorlog tegen Oekraïne steunen

Islamitische leiders in Rusland kiezen meestal partij voor Poetin en steunen de oorlog in Oekraïne. Niet gek, want de meesten zijn nauw verbonden aan het regime.

Moefti Ismail Berdiyev groet de Russissche president Vladimir Poetin op het Rode Plein in Moskou.

Moskou

Moefti Ismail Berdiyev steunt de ‘verdedigende’ oorlog van Rusland tegen Oekraïne. ‘Om Rusland en al haar burgers te beschermen tegen de reële dreiging van het gebruik van nucleaire en biologische wapens door de NAVO en het Westen.’ Berdiyev is de geestelijk leider van de moslims in de Russische deelstaat Karatsjaj-Tsjerkessië, die grenst aan Georgië. Hier is 64 procent van de inwoners moslim.

Ravil Gaynutdin, grootmoefti van Rusland en in die rol de leider van alle moslims in het land, uit zich gematigder, maar steunt in principe ook de oorlog. Hij roept op tot gebed en een einde van de gewelddadigheden.

Gaynutdin had twee weken geleden tijdens een conferentie in Kazachstan nog een gesprek met paus Franciscus over de oorlog. Bij ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .