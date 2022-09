Oekraïense kerken veroordelen ‘schijnreferendum’ in door Rusland bezette landsdelen

Kerken in Oekraïne kerken verzetten zich fel tegen het referendum in de door het Russische leger bezette delen van het land.

Een verwoeste kerk in Bohorodychne, een dorp bij Kramatorsk in de Oekraïense regio Donetsk region. Het Russische en Oekraïense leger beschuldigen elkaar van beschietingen van kerken.

Loehansk

Kerken in Oekraïne spreken zich uit tegen het ‘schijnreferendum’ dat plaatsvindt in de door het Russische leger bezette delen van het land. De volksraadpleging, die wordt gehouden ‘onder de loop van een geweer’, is ‘willekeurig’ en een ‘bespotting van de democratie’, stelde de Oekraïense Raad van Kerken en Religieuze Organisaties zaterdag in de Oekraïense hoofdstad Kyiv.

Aartsbisschop Svjatoslav Sjevtsjoek van de Grieks-Katholieke kerken in Oekraïne, die de orthodoxe rite volgt, maar bij de kerk van Rome hoort, ziet het referendum als ‘een instrument tot vervolging en vernedering van mensen’, stelde hij in een videoboodschap.

Alle kerken riepen op tot ‘standvastigheid in de verdediging van het vaderland, behoud van v..

