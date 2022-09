Yusuf al-Qaradawi hielp moslims modern te zijn, maar was in het Westen omstreden

Doha

Niemand had de laatste halve eeuw in de islamitische wereld zo’n bereik en invloed als Yusuf al-Qaradawi. Zijn leven lang zocht hij als geleerde naar manieren om vanuit de belangrijkste bronnen van de islam (zoals de Koran) te kijken naar eigentijdse dilemma’s. Hij stond voor een derde weg, tussen vrijzinnige en conservatieve stromingen in. Maandag aan het begin van de middag meldde zijn officiële twitterkanaal zijn overlijden: ‘Zijne eminentie Yusuf al-Qaradawi ging over naar de genade van God.’ Zijn zoon bevestigde het nieuws even later.

Al-Qaradawi had jarenlang op tv-zender Al-Jazeera zijn eigen programma, ‘Sharia en het leven’, waarin hij vanuit de beginselen van de islam (sharia) keek naar concrete vragen van moslims i..

