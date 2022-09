Stilte tussen de winkels

De ene bezoeker komt voor een moment van rust en gebed, de ander voor een kopje koffie of thee en een gezellig praatje. In de winkelcentrum-hectiek van Hoog Catharijne in Utrecht is er ook een andere wereld van stilte, bezinning, aandacht en ontmoeting.

Vrijwilliger Piety Diermanse serveert bij de koffie plakken van de cake die ze heeft gebakken. Met het smakelijke resultaat wordt ze gecomplimenteerd. Een cake bakken is nog best een klusje, zegt een bezoekster. ‘Het lijkt me een kwestie van alle ingrediënten bij elkaar gooien’, veronderstelt een ander. ‘Welnee’, is het weerwoord. ‘Als je nog nooit een cake hebt gebakken, gaat het de eerste keer meestal mis. Daar komt wel wat bij kijken.’ De conversatie kabbelt via glutenvrij en lactosevrij bakken en koken naar de stakingen in het openbaar vervoer: vandaag bij het busvervoer, vorige week bij de NS.

Druk is het niet vandaag. In de vier uur dat het stiltecentrum is geopend, is net een tweede hand nodig om het aantal bezoekers te tellen. ‘De..

