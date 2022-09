‘Als we langzamer lopen, kunnen we God beter bijhouden’

In de drukke westerse samenleving, waarin soms alles en iedereen tegelijk om je aandacht schreeuwt, lijkt het weleens moeilijk God te ontmoeten. Er zijn christenen die in deze rat race bewust tijd nemen voor vertraging en verstilling. Daarmee leren ze God beter kennen, maar ook zichzelf én de ander. ‘Als je echt wilt wandelen zoals Jezus, moet je vertragen.’

‘We stappen hier veel sneller naar buiten’, zegt Renske Bennik in de deuropening van het tiny house in Heteren, waar zij en haar man Rik sinds een paar maanden wonen. Rik is in de keuken druk in de weer om thee en koffie met erwtenmelk te zetten.

Renske werpt een blik in de spiegel voordat ze op blote voeten richting het tuinhuis een paar meter verderop loopt. Daar staat een bankje dat de ochtendzon precies opvangt. ‘In ons vorige huis in Westervoort hadden we een grote tuin, maar zaten we helemaal niet zo vaak rustig buiten’, vertelt Renske, die in de zorg werkt. ‘We vertragen hier van nature. We worden gedwongen om in huis rustig aan te doen. Ik kan niet snel iets doen, want dan stoot ik van alles om, doordat het zo klein is.’

Ook ..

