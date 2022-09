Arjanne Holsappel heeft een schizofreniforme stoornis: ‘Vier maanden leefde ik in een wereld van hallucinaties’

‘Vier maanden leefde ik in een wereld van hallucinaties, stemmen en wanen. Ik weet van begin tot eind wat er is gebeurd, maar achteraf ontdekte ik pas dat ik ziek was.’ Het is een van de eerste keren dat Arjanne Holsappel (32) haar verhaal volledig vertelt. Dat gaat enigszins chaotisch, omdat er zoveel is gebeurd. Als je haar ziet, komt ze relaxed en vrolijk over. Zo nu en dan maakt ze een grapje. Op haar 27e kreeg ze een psychose.

‘Het was de eindtijd. Ik dacht dat ik de geest van koningin Esther had uit het gelijknamige bijbelboek en dat we in het boek Openbaring leefden. Ik was een dienende koningin: in de kliniek, waar ik vier maanden was opgenomen, wilde ik steeds heling brengen bij andere patiënten.

een zoekend christen

Arjanne Holsappel heeft een schizofreniforme stoornis. Dat is een psychische aandoening die onder de psychotische stoornissen valt. De aandoening heeft veel kenmerken van schizofrenie, maar is korter van duur (niet langer dan zes maanden). Symptomen zijn onder andere hallucineren, wanen en verward denken.

Tijdens een psychose is een patiënt het contact met de werkelijkheid geheel of gedeelt..

