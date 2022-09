Dominee Mpho Tutu mocht van Anglicaanse Kerk uitvaartdienst niet leiden. ‘Omdat priesters niet in homohuwelijk mogen zijn’

De Amsterdamse predikant Mpho Tutu, dochter van de bekende Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu, is door de Anglicaanse Kerk geweerd als voorganger bij de rouwdienst van haar peetvader. ‘Omdat priesters niet in een homohuwelijk mogen zijn.’

Mpho Tutu van Furth, eerder bij de roze viering in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam.

Londen

‘De kerk is homofoob’, schrijft een teleurgestelde Marceline van Furth op het sociale mediaplatform LinkedIn in een ‘open brief aan God’. Van Furth is getrouwd met Mpho Tutu. Ze is ‘boos en teleurgesteld’ sinds het stel eerder deze week te horen kreeg dat Tutu niet de officiële uitvaartdienst van haar 92-jarige peetvader Martin Kenyon mocht leiden. Tutu zelf wil niet op het voorval reageren.

Mpho Tutu is al bijna twintig jaar priester. Ze werkte in de Anglicaanse kerk en is de dochter van wijlen bisschop Desmond Tutu. Sinds januari is ze predikant van de Amsterdamse vrijzinnige geloofsgemeenschap Vrijburg.

eerste keer

‘Lieve God, dit is de eerste keer dat ik u schrijf’, staat te lezen in de b..

