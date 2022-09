74 - Waarom christenen moeten stoppen met joden knuffelen

Te gast is David Wertheim, die een boek schreef over hoe Nederlanders met Joden omgaan. De Joodse Wertheim is ‘verbijsterd’ als hij ziet hoe sommige christenen, zoals bij Christenen voor Israël, ‘met glimmende ogen’ over Israël praten, en hem als een soort heilige zien. Hij wil liever dat dit knuffelen stopt, ‘maar het heeft geen zin om dat te zeggen’. Ook christenen die joodse gebruiken overnemen, begrijpen volgens Wertheim weinig van het Joodse geloof. Ook vraagt Wertheim zich af wat er eigenlijk mis is met de vervangingstheologie.