De absurde invulling van lege kerken

Een yogaoefening, boeddhabeelden en trampolines vullen vroeger gewijde ruimten van herbestemde kerkgebouwen. De beelden trekken voorbij in een documentaire die zaterdag is te zien op het Nederlands Film Festival.

Beeld van een yogales in de Grote Kerk van Breda uit de documentaire van Machiel van Hoek. (beeld Machiel van Hoek)

Breda

De enige constante in de korte documentaire met de titel Hoe zullen wij ons troosten. zijn de hoge ruimtes met sierbogen en pilaren in monumentale kerkgebouwen. Vroeger gaven de diensten in deze gewijde godshuizen collectieve houvast en betekenis aan het leven van gelovigen.

Nu zijn deze kerken leeggelopen en vinden er tal van sterk wisselende activiteiten plaats. In de elf minuten durende film trekken ze in rap tempo aan het oog voorbij: een yogasessie, een lezing, een winkel met Boeddhabeelden, een café, een hardcorefeest, een sportschool en trampolines.

Met de documentaire studeerde Machiel van Hoek (24) af aan de kunstacademie St. Joost in Breda, richting fotografie en film. Hij was regisseur, editor..

