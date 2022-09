‘Meer dan de helft van de evangelicals in de VS hangt ketterse ideeën aan’

Is Jezus wel helemaal God? En kunnen mensen vrij zijn van zonde? Ooit waren Amerikaanse evangelicals een zelfbenoemd baken van protestantse rechtzinnigheid. Tegenwoordig hangt een meerderheid van hen ideeën aan die door de eerste christenen als ‘ketters’ zijn veroordeeld.

‘Meer dan de helft van de evangelicals hangt ketterse ideeën over God aan’, concludeert Christianity Today. Ze moeten ook te vinden zijn bij de bezoekers van de Lakewood Church, een megakerk onder leiding van Joel Osteen in Houston, Texas.

Dat blijkt uit de nieuwste editie van het tweejaarlijkse onderzoek The State of Theology. Van de Amerikanen die zich ‘evangelical’ noemt, beschouwt een kleine driekwart Jezus niet als God maar als Gods belangrijkste schepsel. Voor 43 procent van deze behoudende Amerikaanse protestanten is Jezus niet meer dan een belangrijke leraar. Twee derde gelooft niet meer dat mensen van nature zondig zijn.

De theologische opvattingen lijken onder Amerikaanse evangelicals snel te veranderen. Een kleine meerderheid meent dat andere geloven even aangenaam zijn voor God als het christendom. In 2020 geloofde 42 procent dat alle geloven leiden naar God. De gedachte dat de Bijbel onfeilbaar is, ook al..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .