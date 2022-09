Heilige popcorn

Maar de afgelopen tijd werd het meer aangetast door milieudelicten, evenals de duinen eromheen. De popcorn die hij bij het meer uitstrooit, is een protestoffer. Daarmee roept hij de regering op in actie te komen en de milieuschendingen in het heilige gebied te beëindigen. De man is aanhanger van de Candomblé, een religieuze stroming die vooral in Brazilië voorkomt.

De religie is ontstaan in de tijd van slavernij en kent voornamelijk Afro-Braziliaanse aanhangers. De godsdienst heeft haar basis in Afrika – aanhangers doen aan voorouderverering – en kent ook rooms-katholieke elementen.

