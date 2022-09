Pater Mark-Robin Hoogland: ‘Die vogels zijn zo ingenieus’

‘Die vogels zijn zo ingenieus, dat zit zo mooi in elkaar’, vertelt Mark-Robin Hoogland (53), pater van de Congregatie van de Passionisten, een kloostergemeenschap in Haastrecht. Als het even kan, trekt hij de natuur in om vogels te spotten. ‘De vogels zijn voor mij een deur naar het zien van Gods aanwezigheid, Gods vingerafdruk. Ze maken mij dankbaar, opmerkzaam en geduldig en ze openen mijn ogen en oren.’

Ook in de tuin van het klooster blijft Mark-Robin op zoek naar vogels. Hij heeft er al 42 verschillende soorten gezien. ‘Ik maak er geen foto’s van. Het is het moment, dat is waardevol, niet dat je het vasthoudt.’ Zoals Mark-Robin naar de vogels kijkt, kijkt niet iedereen naar vogels. En als vogels door mensen wel worden opgemerkt, zijn..

