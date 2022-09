Bob Venus: ‘Niet meer het kruis, maar ‘open your arms’ is voor mij de kern van het geloof’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: artiest en kunstenaar Bob Venus (38).

‘In de kerk van mijn jeugd, een baptistengemeente in Dordrecht, groeide ik op met het idee dat je als mens niet in staat bent om gelukkig te zijn en te worden en dat er een God is die je houvast geeft. Aan Hem kun je je vastklampen. En als je dat zelf niet lukt, kun je erom bidden. Je leeft als mens in een gevallen staat.

Gek genoeg vond ik dat destijds heel fijn om te geloven, want ik wist niet beter dan dat. Als je in je jeugd meekrijgt dat kabouters een puntmuts hebben, dan hebben ze een puntmuts. Punt. Mijn hart was egoïstisch en dat geloofde ik toen. Daardoor had ik het gevoel dat ik altijd tekortschoot. Het traditionele christendom leert dat je als mens faalt – iets niet kunt – en dat je God nodig hebt, die door Jezus naar je toegek..

PREMIUM Dit is een premium artikel Verder lezen? Neem een abonnement met korting Bespaar tot wel €293 Kies voor papier of digitaal Langere looptijd = meer voordeel abonnement afsluiten Probeer een maand gratis Eerste maand gratis, daarna €17,50 Digitale krant + toegang nd.nl Maandelijks opzegbaar gratis proberen Heeft u al een account? Log in a>