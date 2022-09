Op adem komen in een oude kerk: Grote Kerk in Hoorn is sinds de zomer een boetiekhotel

Tot ruim vijftig jaar geleden stapten mensen de Grote Kerk in Hoorn binnen om misschien wel een glimp van de hemel op te vangen. Sinds afgelopen zomer komen Nederlandse en buitenlandse toeristen er om te ontspannen in viersterrenhotel Heavens en restaurant The Saint.

Hoorn

In het hart van de havenstad Hoorn in Noord-Holland is de Grote Kerk een imposante gewaarwording. Het straatbeeld in de voormalige handelsplaats wordt gesierd door oude pakhuizen, monumentale panden en de historische haven. De kerk midden op het Kerkplein is beeldbepalend voor het stadsgezicht. Maar het is inmiddels 54 jaar geleden dat het gebouw, tevens een rijksmonument, diende als godshuis.

Destijds stapten bezoekers door de grote, zware deuren om misschien wel een glimp van de hemel op te vangen, te bidden of Gods Woord te horen. Nu wandelen bezoekers en toeristen naar binnen omdat ze een hapje gaan eten in restaurant The Saint of om te overnachten in viersterrenhotel Heavens.

Het kerkgebouw is dan geen bedehuis me..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .