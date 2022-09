‘Wij vergeten jou niet, ook al vergeet je ons’: zeven tips voor dementie in de kerk

Ouderen met dementie raken te snel uit zicht in de kerk, signaleert verpleeghuisdominee Tim van Iersel. Daarom geeft hij zeven tips voor kerken op Wereld Alzheimer Dag (21 september).

Dominee Tim van Iersel in het verpleeghuis (beeld Frank Penders)

‘Ouderen met dementie raak je snel kwijt in de gemeente. Geef ze een taak. Houd ze erbij. Je zegt als kerk ‘wij vergeten jou niet, ook al vergeet je ons’,’ stelt dominee Tim van Iersel.

Zijn tips komen voort uit zijn werk als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Hij rolde als 27-jarige het werk in met mensen met dementie (‘Zeg nooit dementerende, je hebt het maar je bent het niet’).

Tien jaar later fascineert het werk hem nog steeds. ‘Dementie is tragisch en boeiend tegelijk. Zoveel verlies. De impact ervan op de oudere en zijn of haar omgeving. Het geeft mij een ander perspectief op het leven. Voor veel jongeren om mij heen betekenen werk en carrière veel.

Maar zonder werk, als je geheugen vervaagt, ben je dan je identiteit kwij..

