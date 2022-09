Opvang vluchtelingen in kerk Enumatil gaat door

De enige kerk in het Groningse dorp kwam vorige week met plannen voor opvang, maar dat stuitte op bezwaren van dorpsbewoners over onder meer de veiligheid. Na een bewonersbijeenkomst werd daarom besloten de opvang op de lange baan te schuiven. Bij diezelfde bijeenkomst werd het coördinatieteam uitgebreid met niet-kerkelijke dorpsbewoners.

Het aantal mensen dat in de kerk zal worden opgevangen, wordt wel kleiner dan de dertig die de kerk in eerste instantie beoogde. Hoeveel asielzoekers er terecht kunnen en per wanneer, is nog onduidelijk.

John van Tilborg, directeur van de organisatie INLIA (Internationaal Netwe..

