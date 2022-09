‘De koningin wist Wie ze moest volgen’

Londen

‘Het patroon voor veel leiders is om tijdens hun leven bejubeld te worden en om na hun dood vergeten te worden. Het patroon voor allen die God dienen, beroemd of niet, gerespecteerd of genegeerd, is dat de dood de poort naar de heerlijkheid is.

Tijdens de radio-uitzending op haar 21e verjaardag, verklaarde Hare Majesteit met nu beroemd geworden woorden dat haar hele leven toegewijd zou zijn aan het dienen van de natie en het Gemenebest. Zelden werd zo’n belofte zo goed ingelost. Slechts weinig leiders wordt zo veel liefde getoond zoals wij nu meemaken.

Jezus – die in onze schriftlezing zijn discipelen niet vertelde hóe ze moesten volgen, maar Wíe – zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Het voorbeeld dat Hare Majesteit..

