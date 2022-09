Interreligieuze prinsjesdagviering wil politici wijsheid aanreiken

Vlak voor de koning de Troonrede uitspreekt, komen elk jaar allerlei religieuze leiders bij elkaar tijdens de prinsjesdagviering. Het idee is dat al die tradities hun wijsheden aan politici doorgeven. ‘Het gaat er niet om dat iedereen laat zien: mijn geloof is het beste.’

Vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk en de PKN tijdens de Prinsjesdagviering in de Grote Kerk in 2018.

Den Haag

Bidden voor politici voorafgaand aan Prinsjesdag is een oude traditie. Met name protestanten doen het al vele jaren op verschillende plekken in het land tijdens de zogeheten Kroonbedes. Maar ook op de morgen van de derde dinsdag van september zelf is er een viering, de prinsjesdagviering. Die is een stuk breder: naast christenen doen negen andere verschillende stromingen mee.

Dat gebeurt vandaag voor de 23e keer, vertelt pastoor Ad van der Helm, voorzitter van het bestuur dat de prinsjesdagviering organiseert. ‘In 2000 ontstond het idee van een interreligieuze viering. Vooral rabbijn Abraham Soetendorp heeft hier een belangrijke rol bij gespeeld.’ Vanaf het eerste begin waren allerlei stromingen bij de viering betrokken: naast chr..

