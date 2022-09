Oprichter van Jemima

Ed Vollbehr richtte in 1982 met zijn vrouw Heleen dicht bij Bethlehem een tehuis op voor kinderen met meervoudige beperkingen. De oprichter van Stichting Jemima overleed op 15 september op 76-jarige leeftijd.

De Nederlandse Ed Vollbehr en zijn eerste vrouw Heleen trokken begin jaren tachtig naar Bethlehem. In eerste instantie wilden ze blinde kinderen helpen. Omdat voor hen genoeg hulp voorhanden bleek, besloten ze het roer om te gooien. Op verzoek van de Israëlische regering ging het echtpaar Vollbehr op de Westelijke Jordaanoever werken met Arabische kinderen met meervoudige beperkingen. Midden jaren tachtig kwam er een professioneel gebouw met de opbrengst van de EO-actie ‘In Bethlehem staat een huis’. Het staat nog steeds in Beit Jala, tussen Bethlehem en Jeruzalem, en wordt gerund door een lokaal team. Veel protestantse kerken in Nederland hebben Jemima op het collecterooster staan en EO Metterdaad organiseerde diverse fondsenwervingsact..

