Anglicaanse priester Sam Wells: ‘De koningin liet ons een beeld van God zien’

Londen

Vanwaar heeft u de begrafenis gevolgd?

‘Vanuit de crypte in onze kerk, niet ver van Westminster Abbey, samen met ongeveer tweehonderd anderen. Dat waren vooral mensen die een plekje zochten langs de route van de begrafenisstoet, maar er niet tussen kwamen.’

Wat vond u het meest opvallend?

‘De drie krachten die samen het hart van de staat vormen waren er: Het leger, de regering en de kerk. Daarnaast waren er grote aantallen mensen aanwezig, zowel in de kerk als langs de weg. In de gesprekken die ik na de dienst voerde, met mensen van over de hele wereld, werd me eens temeer duidelijk dat ze niet alleen een koningin van Groot-Brittannië en het Gemenebest was, maar van de hele wereld.’

De ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .