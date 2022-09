Tijdens de uitvaartdienst van Elizabeth werd getreurd, maar niet zonder hoop

Londen - Windsor

Eén keer heeft koningin Elizabeth – naast al haar jaarlijkse kerstboodschappen – ook een korte paastoespraak gehouden. Dat was in 2020, alleen via de radio, toen corona net was uitgebroken. Er konden geen openbare activiteiten plaatsvinden, ook geen kerkdiensten. ‘Maar Pasen is niet afgelast’, zei ze. ‘De ontdekking van de opgestane Christus op de eerste paasdag gaf zijn volgelingen nieuwe hoop en richting. Daar kunnen wij allemaal moed uit putten. Hoe donker de dood ook kan zijn, het licht en het leven zijn groter. Moge de levende vlam van de hoop van Pasen onze betrouwbare gids zijn als we de toekomst in gaan.’

Wat de koningin dacht en vond, heeft haar hele leven niemand buiten de paleiskring geweten. Wat ze precies gelo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .