Hoe de begrafenis van de Queen vandaag verloopt

Op 29 maart van dit jaar was koningin Elizabeth (geheel links op de foto) nog in Westminster Abbey, voor een dankdienst voor het leven van haar man, prins Philip, bijna een jaar na zijn overlijden.

Londen - Windsor

De begrafenis van koningin Elizabeth II breekt met een tweehonderd jaar oude traditie en gaat terug naar de traditie daarvóór. Het is vandaag voor het eerst sinds 1760 dat een regerend vorst vanuit Westminster Abbey in Londen wordt begraven. Met de bijzetting van koning George II waren de koninklijke grafkapellen in de voormalige abdijkerk ongeveer vol. Vanaf George III (1820) werden koning(inn)en in en vanuit de kapel van Windsor Castle begraven.

Hieronder een overzicht van het verloop van de dag (alle tijden zijn Nederlandse tijd).

07.30 uur

De deuren van Westminster Hall gaan dicht. Vierenhalve dag lag koningin Elizabeth hier opgebaard en kon het publie..

