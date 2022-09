Zangeres Elle Limebear had veel angst: ‘Ik durfde nog geen pakketje naar het postkantoor te brengen’

Elle Limebear: ‘Ik heb nog steeds weleens last van angst. Op momenten dat ik het het minst verwacht, kan het me overvallen. Maar ik duik nu niet meer weg.’

De vrolijkheid spat van de Britse Elle Limebear af als ze op dag van haar tweede eigen concert - tussen het soundchecken door - tijd neemt voor een interview. Ze rent het bijzaaltje van een Veenendaalse kerk binnen, haar armen gespreid om een knuffel te geven. Vóór het optreden zal ze haar blauw met wit gestreepte tuinbroek verruilen voor een rode jurk, belooft ze lachend als ze in kleermakerszit op een stoel kruipt.

In mei dit jaar was Elle ook in Nederland om het voorprogramma van het concert van de Amerikaanse band Casting Crowns te verzorgen in Ahoy. Dat ze nu zelf door België en Nederland tourt, vindt ze ‘absolutely crazy’. Ze is vastberaden om maximaal te genieten van haar concert. ‘Sinds corona weet ik dat het niet vanzelfsprekend ..

