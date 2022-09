Europees Mensenrechtenhof tegen Polen: ‘godslastering’ door zangeres is vrijheid van meningsuiting

Volgens het hof in Straatsburg vallen de uitspraken die de popster in een interview in 2009 heeft gedaan binnen het recht op meningsuiting zoals dat is vastgelegd in het uit 1950 daterende Europees Mensenrechtenverdrag. De Poolse overheid moet haar een schadevergoeding van 10.000 euro betalen.

De zangeres had volgens het hof in Straatsburg geen religieuze gevoelens gekwetst. De zangeres zei in het betreffende interview, dat volgens het hof een ‘losse toon had’ en geen debat over religie wilde aanzwengelen, dat ze weliswaar ‘in een hogere macht’ gelooft, maar niet in de Bijbel. Deze bevat volgens haar ‘door mensen onder invloed van alcohol en drugs geschreven’ teksten die ze ‘ongeloofwaardig’ noemt.

Twee privé-personen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .