Niet alleen anglicanen rouwen om hun koningin in de Anglicaanse Kerk in Den Haag

Kerkgangers herdachten donderdag zij aan zij met chique diplomaten uit het Britse Gemenebest in het Haagse kerkgebouw van de anglicanen de overleden koningin Elizabeth. ‘Ze was de beste werkgever ooit’, klonk het. En: ‘De hele natie was onder haar hoede.’

Den Haag

Alsof je in een Britse detective stapt. Bij een roodstenen kerkgebouw omgeven door groen heet de voorganger in lang gewaad zijn gelovigen welkom. Alleen is dit hartje Den Haag, en de kerkgangers zijn chique diplomaten van allerlei windstreken en geloven. Gehuld in pak, kilt of sari. Het Britse Gemenebest verzamelde zich donderdag rondom hun overleden majesteit, in de Kerk van Engeland.

‘Wij zijn een soort ‘lijmgemeenschap’’, grapt de voorganger, kanunnik Michael Roden. ‘Vandaag balanceren we als gastheer tussen de diplomatieke gemeenschap en de alledaagse gelovigen die in deze kerk komen bidden’, vertelt assistent-voorganger Chris Nicholls. Het is een kenmerk van wat de Anglicaanse Kerk wil zijn, een breed georiënteerde gemeenscha..

