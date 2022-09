Dit jaar geen kerkdienst bij de Europride: ook westerse kerken in Belgrado zijn bang

Belgrado

Er was in de Servische hoofdstad geen kerk te vinden waar christelijke lhtb’ers terechtkonden, zegt Czerniak. De dominante kerk van het land, de Servisch-Orthodoxe Kerk, is fel tegen acceptatie van homoseksualiteit. Maar ook enkele westerse kerken in Belgrado durfden het niet aan om het christelijke lhbt-forum onderdak te verlenen.

‘Ze zijn bang voor de grote broer’, verklaart Czerniak. Kleine westerse kerkgemeenschappen zijn afhankelijk van de ‘genade’ van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Die zou in dit geval tegenwerken, bijvoorbeeld als het erom gaat om politiebescherming voor zo’n lhbt-viering te krijgen.

Czerniak wil niet zeggen bij welke westerse kerken in Belgrado het christelijke lhbt-forum tevergeefs heeft aangeklopt. Zijn best..

