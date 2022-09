Het Onze Vader op de muur van een martelkamer in Oekraïne

Het Onze Vader staat op de muur van een martelkamer gekrast. Het Oekraïense leger vond de ruimte onder het politiebureau in Balaklia. De plaats is een half jaar bezet geweest door Russische militairen en werd 8 september bevrijd. Naast het Onze Vader zijn er ook strepen in de muur gekrast, waarmee de gevangenen het aantal dagen bijhielden.

Volgens de plaatselijke politie meldden ooggetuigen dat de Russen onder andere stroomstoten gebruikten om de gevangenen te martelen. Tijdens de bezetting zouden er minstens veertig mensen opgesloten gezeten hebben.