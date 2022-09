Wereldraad van Kerken bijeen in oorlogstijd

Iedereen moet door de beveiliging op de assemblee van de Wereldraad van Kerken. Ook bisschop Michael Olusegan Akinwale, van de Methodistische Kerk in Nigeria. Zo’n vierduizend christenen van over de hele wereld zijn ruim een week bij elkaar in de Duitse stad Karlsruhe. Zo’n ontmoeting vanuit alle - nu 352 - lidkerken van de Wereldraad wordt elke zeven jaar gehouden; de elfde editie werd woensdag geopend. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier heette de deelnemers welkom. In zijn toespraak stond hij uitvoerig stil bij de Oekraïne-oorlog. Hij riep de assemblee op de Russisch-Orthodoxe Kerk - die ook met een delegatie in Karlsruhe is - ‘de waarheid niet te sparen’. De leiders van deze kerk steunen ‘een aanvals-oorlog tegen hun eigen broeders en zusters’; Steinmeier noemde het ‘godslasterlijk’. Hij begrijpt dat de Wereldraad met de Russen in dialoog wil blijven. ‘Maar u moet kiezen wat voor dialoog u wilt. Blijf niet steken in vage algemeenheden en vrome wensen. Dialoog moet onrecht aanwijzen en slachtoffers en daders benoemen - en hun handlangers.’