Waarom de Scientology Kerk haar felbegeerde ANBI-status terug heeft

De Scientology Kerk is na jarenlange strijd nu toch weer erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft de voorwaarden voor het krijgen van die status aangescherpt, zo merken ook de kerken.

Amsterdam

Al meer dan tien jaar strijdt de Scientology Kerk in Amsterdam ervoor om als ANBI erkend te worden. Met wisselend succes. De beweging, ontstaan in de Verenigde Staten, biedt een mengeling van psychische zelfhulp en spiritualiteit, maar is volgens velen toch vooral een commercieel bedrijf.

De status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) komt vooral toe aan goede doelen en religieuze instellingen zoals kerken. Ze moeten daarvoor wel met het overgrote deel van hun diensten en activiteiten het ‘algemeen nut’ dienen, niet een particulier nut. Ook mogen ze geen winstoogmerk hebben en moeten ze transparant zijn over hun financiën.

Valt Scientology binnen die voorwaarden? Die vraag is door de jaren heen telkens verschillen..

