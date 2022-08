Een kathedraal (ook wel dom genoemd) is een bijzondere kerk van een kerkgenootschap dat bisschoppen kent. Het woord is afkomstig van de Latijnse term cathedra (zetel, stoel).

Elk bisdom, een door de bisschop geleide kerkelijke regio, heeft een kathedraal waar de bisschop zijn zetel heeft staan. Het geldt dan ook als de hoofdkerk van een bisdom. De dag van de kerkwijding van een kathedraal wordt in het betreffende bisdom jaarlijks liturgisch herdacht. Een nieuwe bisschop neemt symbolisch zijn bisdom in bezit door op de cathedra te gaan zitten. In Nederland kent de Rooms-Katholieke Kerk kathedralen in Utrecht, Groningen, Haarlem, Rotterdam, Breda, ’s-Hertogenbosch en Roermond. De Oud-Katholieke Kerk kent kathedralen in Utrech..

