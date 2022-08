doet aan salsadansen

‘Ik heb altijd wel een ritmegevoel gehad, door muziek en taal. Maar dat zat veel in mijn hoofd en handen. Om dit te vertalen naar de rest van mijn lijf, dat lukte nog niet zo goed.’ vertelt Eli Stok (32), priester in Delft en Midden-Delfland.

Toen hij een paar passen salsa leerde, proefde dit naar meer en besloot hij op salsa les te gaan. ‘Je bent op een andere manier met mensen in contact. En zo had ik de hoop dat als ik ging dansen, ik wat losser zou worden en persoonlijker als pastor.’

Deze ‘losheid’ werd al snel opgemerkt door een mevrouw, toen ze Eli tijdens een kerkdienst zag lopen met het evangelieboek in zijn hand.

‘Deze mevrouw hield vol dat ik dit dansend deed, daar was ik mij niet van bewust. Het was wel nadat ik was..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .