‘Je vijanden in de ogen kijken’ bij de Wereldraad van Kerken

De Oekraïne-oorlog werpt een Europese schaduw over de assemblee van de Wereldraad van Kerken, die vandaag in Karlsruhe begint. Maar voor de lidkerken in Afrika en Azië is die oorlog ver weg.

De afgelopen dagen waren er al diverse voorprogramma’s van de Wereldraad-assemblee. Hier een pacifische dansgroep tijdens het jongerenprogramma in de Stephanskirche in Karlsruhe.

Het leek mooi dichtbij vanuit Nederland. Elke zeven of acht jaar is er een grote bijeenkomst van alle lidkerken van de Wereldraad van Kerken. De elfde ‘assemblee’ begint vandaag en vindt plaats in Karlsruhe, in het zuidwesten van Duitsland. Dat is in theorie een uur of vijf, zes met de trein vanuit Utrecht.

Maar onder de Nederlandse deelnemers brak vorige week lichte paniek uit: konden ze er wel komen, vanwege de estafettestakingen bij de NS? De treinenloop bleef dinsdag tot het laatste moment onzeker.

Het thema voor deze assemblee leek ook mooi gevonden: ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. ‘Toen we dat thema kozen in 2019, hadden we geen idee hoe voelbaar nu de noodzaak ervan in Europa zou zijn’, ze..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .