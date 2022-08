Dwars tegen de trend in roept een koepelorganisatie van evangelicalen in de Verenigde Staten haar leden dringend op in actie te komen tegen de wereldwijde milieucrisis.

De gevolgen van de klimaatverandering treffen vooral de kwetsbaarste mensen: armen en kinderen. In het district Kulna in Bangladesh verwoest een stijgende zeespiegel de kuststrook. Het zoute water zorgt voor ondergelopen landbouwgrond en mislukte oogsten. Ook de visstand lijdt onder de overstromingen.

Washington

De National Association of Evangelicals (NAE) bracht een rapport uit met een scherpe boodschap aan het adres van evangelicalen, een groep invloedrijke conservatieve christenen van protestantse snit: werk mee aan het bestrijden van de desastreuze gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering. ‘De schepping is, hoewel zij kreunt onder de zondeval, nog steeds bedoeld als een zegen voor ons’, schrijft Walter Kim, directeur van de NAE. ‘Maar voor velen in deze wereld heeft het strand niets te maken met een zonnescherm en bodysurfen. Het is een dagelijkse confrontatie met een stijgende zeespiegel en een mislukte visvangst. In plaats van een teug frisse lucht uit een weelderig bos, m..

