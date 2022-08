Emmen - Zuidlaren

Het is een klein wonder, zegt Kor Louissen uit Emmen, dat de kerken uit zijn stad samen zo snel de opvang van asielzoekers hebben georganiseerd. ‘Nou ja, eigenlijk is het ook geen wonder, want dit is wat je doet als christen.’ Louissen, lid van de Protestantse Gemeente Emmen, is een van de vrijwilligers die betrokken is bij de de opvang van vluchtelingen in zijn stad. ‘We doen dit met verschillende kerken in Emmen samen’, benadrukt hij. In de leegstaande Bethelkerk, eigendom van de Christelijke Gereformeerde Kerken, slapen sinds maandagavond zo’n dertig mensen.



Het Rode Kruis levert bedden af bij de Bethelkerk in Emmen, waar sinds maandag vluchtelingen overnachten. - beeld Kor Louissen

noodkreetTwee dagen voor eerder kw..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .