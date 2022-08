Trend zet door onder Saudische kroonprins: Weer gevangenisstraffen voor critici

De prominente imam Sheikh Saleh al-Talib moet tien jaar de gevangenis in. Het regime van Saudi-Arabië arresteerde hem in 2018, nadat hij kritiek zou hebben geleverd op een overheidsorgaan.

Kroonprins Mohammed bin Salman in gebed in de Grote Moskee in Mekka.

Riyad

Talib was rechter, geleerde en imam van de Grote Moskee in Mekka, een van de belangrijkste moskeeën in de islamitische wereld.Via Youtube hebben zijn preken een groot bereik over de hele wereld, meldt Middle East Eye.

Het lijkt voor hem te zijn misgegaan toen hij stelde dat de concerten en evenementen, georganiseerd door een overheidsorgaan voor de entertainmentindustrie, strijdig zijn met de religieuze waarden die in het land heersen. Niet lang na die kritische uitspraken werd hij gearresteerd. Nu is hij, na eerdere vrijspraak, in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar cel.

Eerder deze maand veroordeelde de Sa..

