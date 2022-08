Indiase overheid ziet minder ‘gedocumenteerde’ aanvallen op christenen

Christenen in India maken vaak melding van toenemende repressie, vooral door toedoen van radicale hindoe bewegingen en druk vanuit de lokale, sociale omgeving. Maar Indiase overheden zien juist minder geweld tegen christenen. Dan gaat het wel om ‘gedocumenteerde’ aanvallen.

Op passzondag evangeliseerde een jonge katholieke christen in Kolkata, India, met zijn gitaar.

New Delhi

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden in India ongeveer tweehonderd aanvallen op christenen gemeld, maar de regering stelde bij het Indiase Hooggerechtshof dat de vervolging van christenen niet meer was dan ‘halfbakken feiten, artikelen en rapporten, gebaseerd op louter vermoedens.’

Het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt zelfs van een ‘verborgen agenda’ bij christenen, die met ‘bedrieglijke berichten’ stemming willen maken tegen hindoes. Dat meldde de meldde de Hindustan Times.

Christen en moslims zien juist een verscherping van de repressie jegens hen, in het door hindoes gedomineerde India.

