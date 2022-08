Kallistos Ware is op 87-jarige leeftijd overleden: hij werd orthodox en bleef Brit

Hij was tientallen jaren lang in Groot-Brittannië en daarbuiten dé theoloog van de Oosters-Orthodoxe Kerk. Kallistos Ware is op 87-jarige leeftijd in Oxford overleden.

Oxford

Kallistos Ware schreef tientallen boeken, waaronder het standaardwerk en handboek The Orthodox Church. Andere werken gingen over de geschiedenis van de orthodoxe kerk, kerkleiders, het kloostereiland Athos en handboeken voor geestelijk leven, zoals The Arena. Guidelines for Spiritual and Monastic Life. Ook schreef Ware een autobiografie waarin hij zijn geestelijke wordingsgeschiedenis onder woorden bracht: My Journey to the Orthodox Church.

Hij werd 11 september 1934 als Timothy Richard Ware geboren in Bath en groeide op in een anglicaans gezin. In april 1958 koos hij voor het oosters-orthodoxe geloof. Hij bracht daarna jaren door in kloosters in Canada en op het Griekse eiland Athos in het klooster van Johannes de Theoloo..

